إجلاء أكثر من مئة شخص إثر إعصار في فيجي

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سوفا: فقد أثر رجل وابنته بعد أن جرفتهما مياه الفيضان الناجمة عن الاعصار تينو الذي ضرب فيجي وأجبر أكثر من مئة شخص على اللجوء إلى مراكز إيواء.

وهذا ثاني إعصار يجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ خلال ثلاثة اسابيع. وحظرت وكالة الأرصاد من "رياح بقوة مدمرة" تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة ومن فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ودعا رئيس الوزراء فرانك بيانيماراما المواطنين إلى "الابتعاد عن مجاري المياه حرصا على السلامة" فيما تقوم الشرطة بالبحث عن الاستاذ وابنته البالغة 9 أو عشر سنوات.

وكان الرجل وابنته يحاولان عبور نهر فاضت مياه، عندما جرفهما السيل. حصل ذلك قبل أن تتحول العاصفة إلى اعصار استوائي.

وفي الجزر الخارجية لفيجي تم إجلاء الأهالي من منازلهم فيما فر العديد من السياح من منتجعات على البحر وتوجهوا إلى العاصمة سوفا قبل أن يتم تعليق الرحلات الجوية وخدمات العبارات بين الجزر.

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وذكرت تقارير إن الاضرار ليست بالغة، لكن بحلول مساء الجمعة كان 119 شخصا قد تم إيواؤهم في مراكز موقتة.

وناشدت مديرة المكتب الوطني لإدارة الكوارث المواطنين عدم المجازفة وقالت "أرجو أن تغادروا فور رؤية المياه تبدأ بالارتفاع حفاظا على سلامتكم وسلامة عائلاتكم".

وكان الاعصار ساراي قد اجتاح فيجي بعيد عيد الميلاد ما أدى إلى وفاة شخصين وترك أكثر من 2500 شخصا بحاجة ماسة للجوء إلى مراكز إيواء بعد أن دمر الاعصار منازل ومحاصيل واقتلع اشجارا وقطع خطوط الكهرباء.

وبحسب مساره الحالي من المتوقع أن يضرب الاعصار تينو، جزيرة تونغاتابو، الجزيرة الرئيسية في تونغا المجاورة في نهاية الاسبوع.

وكانت تونغاتابو قد تعرضت قبل عامين للاعصار جينا الذي أدى إلى مقتل شخصين وتدمير نحو 200 منزل.