لافروف يدعو لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن









اسماء السيد - موسكو: دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إلى "خفض التصعيد" في التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما أسقط الجيش الإيراني بالخطأ طائرة ركّاب أوكرانية.

وقال لافروف "تشكّل مأساة طائرة الخطوط الأوكرانية (الدولية) إنذاراً جديًا ومؤشراً لبدء العمل على خفض التصعيد بدلاً من التهديدات الدائمة" في المنطقة.

وأضاف أن "زيادة التوتّر بين إيران والولايات المتحدة لن يساعد على تسوية أي أزمة في المنطقة، لأن منسوب التوتر سيرتفع".

وبدت إيران تسير باتّجاه الدخول في نزاع في وقت سابق هذا الشهر بعدما قتلت الولايات المتحدة القيادي بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد، ما دفع طهران لإطلاق صواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون.

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وأسقطت إيران بالخطأ لاحقًا طائرة ركاب أوكرانية بينما كانت الجمهورية الإسلامية في حالة تأهّب عقب استهداف القاعدتين. وأسفر إسقاط الطائرة الأوكرانية عن مقتل 176 شخصًا، معظمهم كنديون وإيرانيون.

وأقرّت طهران بعد أيام على الكارثة أن المأساة نجمت عن خطأ بشري.

وبينما أكّد لافروف أنه لا يرغب بـ"البحث عن أعذار لأي جهة"، إلا أنه انتقد واشنطن لقتلها سليماني. وقال إن هذه العملية الأميركية "غير المسبوقة" "قوّضت وشككت في جميع معايير القانون الدولي التي يمكن تخيّلها".

