شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جولة برلمانية مفاجئة لإذاعة جنوب سيناء.. وقرار باستدعاء وزيرة التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكا أسامة عفيفى مدير عام إذاعة جنوب سيناء، من ضعف الموارد المالية لدى الإذاعة، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أى تطوير فى المبنى منذ عام 1985، وأنه خاطب الجهات المعنية أكثر من مرة، دون أى استجابة، متابعًا فى حديثه لنواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان خلال زيارتهم المفاجئة للإذاعة، أنه يعمل بأقل الإمكانيات، متابعًا: "أنا بدفع من جيبى، وبلطت مكتبى على حسابى".

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واستنكر النائب أسامة شرشر الوضع فى الإذاعة، متسائلاً: "أين حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام من هذا المكان؟، وهو ما أيده جلال عوارة عضو اللجنة، بقوله: "من المهم أن يكون لدى محافظة حدودية حائط صد فى وقت يبث فيه الآخرون عبرها مواد متطرفة وسموم باللغة العربية، ولاحظت أن قطاع الهندسية الإذاعية يشمل تخصصين فقط، تشغيل وبث، وأن الإذاعة تغطى تلت المستهدف، الباقى بتوصل ليه إسرائيل بكل سهولة"، مشددًا على أنها قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.

وتوافق النواب على عمل جلسة استماع، بحضور وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من العاملين فى الهيئة، لفتح الملف وبحث إضافة موارد جديدة، لتمكن الإذاعة من العمل فى أجواء متطورة، والوصول إلى توصيات تسهم فى وصول الإذاعة إلى جميع الأنحاء بالمحافظة وفق سياسة تحريرية واضحة.

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليًا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبًا من أعضاء لجنة الثقافة والآثار والإعلام، وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى أمين سر اللجنة والنواب ياسمين أبو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عوارة ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلى.