شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. برلمانيون يستدعون وزير الآثار بسبب طفح الصرف في حمام موسى بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد الوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إهمالا شديدا من جانب الحكومة، في شأن حمام موسى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، خلال زيارة اللجنة إلى عدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان.

وقال النائب غريب حسان عضو المجلس عن المحافظة، أن حمام موسى من أشهر الأماكن الموجودة في مصر، لما له من أهمية دينية وتاريخية، مؤكداً أن أحد المستثمرين أخذ المكان لمدة عشرين سنة، وبعد إهماله للمكان، رفعت المحافظة أكثر من قضية عليه، إلا أن هناك يد لعبت في أوراق القضية، وسرقت ورقة هامة، لصالح المستثمر، فلم تتمكن المحافظة من استرداد الحمام إلا بعد انتهاء عقده في يونيو الماضى.

وأشار النائب، إلى أنه منذ أن أخذت المحافظة المكان، وهو يعانى من إهمال زائد عن الحد الذى وصل إليه المكان إبان وقت المستثمر، متابعاً: "المكان أصبح مملوء بالطحالب"، وعقب النائب محمد شعبان رئيس الوفد البرلماني، بأن الإهمال الذى يعانى منه المكان لا يمكن السكوت عليه، وأن هذا المكان تجلى فيه الله لسيدنا الموسى، مؤكداً أن اللجنة ستستدعى وزير السياحة والآثار لفتح الملف وبحث تطويره.

وأشار النائب محمد شعبان، إلى أن الإهمال في المكان وصل إلى أن مياه الصرف "طفحت" في أرجاء المكان كله دون أدنى رعاية، متابعاً: "حتى لما المحافظة أخذت المكان في يونيو الماضى، تركت اللوحة الإرشادية للمكان بمعلومات خاطئة عن المكان، وسكرتير عام المحافظة قال هذه اللوحة تتضمن أخطاء من أيام المستثمر ولم يتم تغييرها حتى الآن".

ويضم الوفد البرلمانى المتواجد حاليا فى مدينة شرم الشيخ 12 نائبا من أعضاء لجنة الثقافة والأثار والإعلام وهم النائب محمد شعبان وكيل اللجنة والدكتور نادر مصطفى امين سر اللجنة والنواب ياسمين ابو طالب وثناء برغش وتامر عبد القادر وجلال عواره ونشوى الديب وجليلة عثمان وأسامة شرشر وجمال كوش وأحمد أبو العزم ومعتز الشاذلي.

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