محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:
تصدر متسابقون من الأردن واليابان ومصر سباقات ماراثون مصر الدولي في نسخته الـ27، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة، من ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر في صعيد مصر.
وجاء الأردني محمد فايز في المركز الأول بسباق الماراثون الكامل، وجاء في المركز الثاني ماتسودا كانتارو من اليابان في المركز الثاني، وجاء المصري محمد سليمان أبوزيد في المركز الثالث.
وفي سباق "نصف ماراثون" احتل الأردني عمر الزبون المركز الأول، تلاه مواطنه حازم المداهنة في المركز الثاني، وجاء المصري حامد الدخيل في المركز الثالث، وفي سباق 12 كيلو متر احتل الأردني سعد عطية المركز الأول، تلاه مواطنه عبد الحافظ العوايدة في المركز الثاني، وجاء المصري أحمد مصطفي في المركز الثالث.
وفي سباق النصف ماراثون سيدات جاء السويسرية هيلينا آركوينت في المركز الأول يليها اليابانية أساكو جانكو في المركز الثاني، ثم الأسبانية جارسيا أراتشيلي.
وفي سباق 12 كيلو متر سيدات احتلت اليابانيات أوجاوا ساوو وتاكي مودود ريكو وتنزاكي ساكيكو المراكز الأول والثاني والثالث.
وكان الماراثون انطلق بمشاركة 270 متسابقاً ومتسابقة ينتمون لـ20 دولة عربية وأجنبية بحضور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر.
وتنقسم سباقات الماراثون التي انطلقت في السابعة صباح اليوم الجمعة، إلى 3 سباقات مختلفة، أولها الماراثون المتكامل بمسافة 42 كيلو مترًا، والنصف ماراثون بمسافة 22 كيلو مترا، ومسابقة تحمل اسم "رمسيس" بمسافة 12 كيلو مترًا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأردن" تستحوذ على المراكز الأولى في سباقات النسخة الـ27 لماراثون مصر الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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