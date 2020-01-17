مصدر بالإسعاف: ارتفاع عدد ضحايا "ميكروباص أسيوط" إلى 4 وفيات و11 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط – محمود العجمي:

أكد مصدر في مرفق الإسعاف بمحافظة أسيوط ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، أمام قرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط إلى 4 حالات وفاة وإصابة 11 آخرين.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول بلاغ من أهالي قرية بصرة بمركز الفتح، بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "أسيوط – البداري" الزراعي، ما أسفر عن وجود وفيات ومصابين.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وبسبب وجود شبورة مائية حجبت الرؤية جزئيًا، واختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدام السيارة بعمود إنارة ما أدى إلى انقلاب السيارة وسط الزراعات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.