ولي عهد أبوظبي ينشر فيديو خلال فعاليات مطار شرم الشيخ الدولي

نشر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له خلال فعاليات مطار شرم الشيخ الدولي.
غادر، أمس الخميس، بعد زيارة أخوية إلى القاهرة الشقيقة، استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي كان فيوداعه بمطار شرم الشيخ الدولى.
كان شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى الدولى، وقد استهلت الفعاليات بسباق الهجنعلي مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.
كما تفقد الرئيس وضيفه المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية البدوية المتنوعة الذي يهدف إلى تأصيل تراث البدو فى مصر والحفاظ عليه وجعله منتجًا سياحيًا يتم ترويجه.
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