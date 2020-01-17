لافروف: واشنطن لم تعطينا جوابا نهائيا بشأن مستقبل معاهدة "ستارت"

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه تطرق في زيارته الأخيرة إلى واشنطن إلى مستقبل معاهدة "ستارت" لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمره الصحفي السنوي لتقييم سياسة بلاده الخارجية خلال العام الماضي اليوم الجمعة -" لم يعطينا الأمريكيون جوابا نهائيا بشأن مستقبل معاهدة "ستارت"، ولكنهم ألمحوا إلىضرورة دخول الصين إلى المعاهدة"، مشيرا إلى أن بلاده تحترم رأي الصين بهذا الشأن.. مؤكدا أن موسكو بانتظار جواب واشنطن بشأن هذه المعاهدة، التي ستنتهي مدتها قريبا.
وفي ما يتعلق بالطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران، أوضح الوزير الروسي أن هذا حدث بسبب خطأ بشريغير مقصود.. مشيرا إلى أن تأزم العلاقات الإيرانية الأمريكية في الفترة الأخيرة لن يساعد على حل مشكلات المنطقة .
وأكد أن بلاده تقوم بما في وسعها للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، قائلا " إن موسكو تتفهم الأسباب ، التي دفعت إيران إلى التخلي عن بعض التزاماتها في خطة العمل الشاملة"، مشيرا إلى التزام طهران بمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي.. مشيدا بعلاقات بلاده الشاملة مع إيران وما تتضمنه من قطاعات ومشاريع مشتركة.
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