مسئول باكستاني: أمريكا يجب أن تظل منخرطة في أفغانستان

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ، إن الولايات المتحدة يجب أن تظل منخرطة في إعادة إعمار أفغانستان حتى وإن سحبت قواتها من البلاد .

وحذر قريشي واشنطن من إهمال البلد الذي مزقته الحرب وتكرار ما فعلته في عام 1989 بعد سحب القوات السوفيتية، وفقًا لتصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية،

اليوم الجمعة .وأوضح قريشي أنه حتى إذا تم التوصل لاتفاق ناجح ، ستظل التحديات باقية ، ولذا يتعين على الولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها أن يقوموا بانسحاب أكثر مسئولية.وأشار قريشي إلى أنه رأى رغبة حركة طالبان في تخفيف حدة العنف.واقترحت طالبان في مفاوضاتها الأخيرة مع واشنطن وقف إطلاق النار لفترة قصيرة أملًا في بناء زخم إزاء إبرام اتفاق.ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حريص على سحب أكثر من 12 ألف قوة من القوات الأمريكية من أفغانستان، لاعتقاده بأن الحرب لم تعد تساوي تكلفتها.يذكر أن الولايات المتحدة عادت إلى أفغانستان في عام 2011 لطرد طالبان التي رحبت بأسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.