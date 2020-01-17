قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في الهند، رومان بابوشكين، اليوم الجمعة، أنه سيتم توريد الهند أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بحلول عام 2025 . 2025 . وأضاف بابوشكين - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم بالفعل البدء في تصنيع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية المتطورة من أجل توريدها للهند. البدء في تصنيع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية المتطورة من أجل توريدها للهند.

يذكر أن أنظمة "إس-400"،وهي النسخة المتطورة من أنظمة "إس-300" الصاروخية دخلت نطاق العمل في روسيا في عام 2007 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول روسي يعلن توريد الهند أنظمة "إس-400" الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.