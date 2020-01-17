مقتل 8 عناصر من طالبان في مناطق متفرقة بأفغانستان

قتل 8 مسلحين من حركة "طالبان" الأفغانية خلال عمليات عسكرية للجيش الأفغاني في مناطق متفرقة من البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الجمعة- أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة في إقليم (لوجار)، أسفرت عن مقتلإثنين من عناصر طالبان واحتجاز اثنين آخرين وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن غارة جوية في إقليم (هلمند) الجنوبي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ستة من طالبان.. فيما لم تعلق
وكانت حركة طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لفترة قصيرة مدته 10 أيام بين مقاتليها والجيش الأفغاني قبل توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان - خلال تغريدة في وقت سابق من اليوم /الجمعة/ - إنهم ناقشوا "توقيع اتفاق سلام" مع المبعوث الأمريكي زالماي خليل أمس.
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