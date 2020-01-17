قال النائب الجمهوري، كين بوك، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط.
أضاف بوك في مقابلة مع قناة "العربية"،"علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران ، لافتًا إلى أن "قاسمسليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصًا سيئًا مسؤولاً عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه.
من جهته، طالب ستيف شابوت، عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، من أعضاء الكونجرس، دعم الشعب الإيراني الشجاع والتواق للحرية ضد النظام الفاسد في إيران.
قال شابوت "علينا أن ندعم الشعب الشجاع في إيران، الذي يريد الحرية والحقوق والفرص الاقتصادية والوظائف.. ولكن للأسف لديهم نظام هو الأكثر قمعية في العالم، لذا يجب أن ندعم الشعب ضد النظام الفاسد".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي أمريكي: إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.