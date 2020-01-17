تعليق العمل بمفاعل نووي ياباني بسبب معايير السلامة

أصدرت محكمة هيروشيما العليا، اليوم الجمعة، أمرًا احترازيًا بتعليق العمل فى مفاعل نووي في محطة (إيكاتا) لتوليد الكهرباء بمحافظة (إهيمه) اليابانية، وذلك بعدما قام سكان المدينة بتقديم دعوى لإيقافه بسبب مخاوف حول معايير السلامة.

ذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية، أن قرار المحكمة جاء بناءً على تقدير المخاطر التي يشكلها صدع

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نشط في المنطقة، الذي يؤدي إلى وقوع زلازل قوية، أو بركان على بعد 130 كيلومترًا من موقع المفاعل النووي.



قال قاضي المحكمة، إن المسافة التي تبعد بين المفاعل رقم (3)، الذي تديره شركة (كهرباء كيوشو)، والصدع النشط أقل من كيلومترين، مضيفًا

أن الشركة فشلت في إجراء استبيان كامل حول المنطقة؛ مشيرًا إلى أن خطأ ما قد ارتكب أدى إلى إعطاء مفوضية الرقابة النووية الضوء الأخضر لاستئناف عمل المفاعل النووي.



يذكر أن المحكمة العليا كانت أمرت بتعليق عمل المفاعل النووي ذاته في ديسمبر عام 2017 بناءً على طلب عدد من السكان، إلا أن قاضيًا آخر في المحكمة نفسها ألغى الحكم الصادر وأمر باستئناف عمل المفاعل في أكتوبر 2018.