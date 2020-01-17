كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، على تدمير أسلحة وتحصينات لميليشيات الحوثي بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد، وقتل عدد من الانقلابيين الذين كانوا متواجدين في المواقع المستهدفة.

وقال قائد اللواء السابع حرس حدود، العميد فارس يحيى الربادي، "إن دفاعات الجو التابعة للجيش دمرت عيارات ثقيلة للميليشيات المتمركزة في جبال بني معين والأذناب الاستراتيجيين بمديرية رازح"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف "الربادي"، أن مدفعية الجيش دكت تحصينات للميليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في سوار الأسفل وأماكن أخرى بمنطقة بني معين، موضحًا أن استهداف تحصينات وتحركات الحوثيين جاء بعد تحديد أماكن تواجد سلاحهم الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.

يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات صعدة.