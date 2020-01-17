أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الاتحاد الأوروبي: مفاوضات اتفاقية الاستثمار مع الصين تدخل "مرحلة حرجة"

كشف موقع "العربية نت"، أن تركيا بدأت بإرسال معدات عسكرية جديدة إلى ليبيا، و40 شخصًا من القوات الخاصة التركية، وأجهزة اتصال، ومعدات دفاعية إلى العاصمة الليبية طرابلس، من أجل مساندة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

صرح مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حول اتفاقية استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين تتقدم ودخلت "مرحلة حرجة" بعد ست سنوات من المحادثات، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

أخبار عالمية عاجلة اليوم || غارات إسرائيلية على عدة مناطق شمال غزة