كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأوكراني يعلن استقالته من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك، اليوم الجمعة، عن استقالته من منصبه بعد مرور 4 أشهر على توليه رئاسة وزراء البلاد.

وقال هونشاروك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إن التسريبات الصوتية التي جمعت أحاديث الاجتماعات الحكومية خلقت انطباع إن فريقي لايحترم الرئاسة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.

وجاءت استقالة هونشاروك بعد أقل من يومين من تسريب تسجيل صوتي لرئيس الوزراء الأوكراني خلال اجتماعه مع الوزراء عبر الإنترنت.

وتولى أوليكسي هونشاروك، منصب رئيس الوزراء في أغسطس الماضي، وكان قد عُيّن نائبا لرئيس مكتب زيلينكسي في شهر مايو الماضي، كما كان يشغل رئاسة منظمة غير حكومية تركز على الإصلاح الاقتصادي.