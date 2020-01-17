اليونان تجدد رغبتها في المشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا

جدد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الجمعة، رغبة بلاده في المشاركة بمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده، الأحد، المقبل.

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة تجمع الأطراف الليبية في محاولة لإنهاء الحرب واستئناف محادثات السلام.

وقال وزير الخارجية اليوناني: "شجعنا المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي على التصرف البناء في محادثات برلين".

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وتوقع وزير الخارجية اليوناني من الدول الأوروبية رفض مذكرتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

ووقّع رئيس ما تسمي حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير، حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.