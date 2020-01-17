أوكرانيا لا تستبعد إسقاط إيران طائرتها المنكوبة عمدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو إن كييف لا تستبعد إسقاط إيران طائرتها المنكوبة عمدا. وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة التي أسقطت قرب طهران، الأسبوع الماضي. وطالبت أوكرانيا، الأربعاء، طهران بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطتها قوات إيرانية بعد إقلاعها وأودت بحياة 176 راكبا. وكانت السلطات الإيرانية قالت إنها لن تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة للولايات المتحدة الأمريكية.

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