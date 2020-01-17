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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل بعد "إهانة الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا، الجمعة، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.
وتأتي استقالة رئيس الوزراء بعد أيام من تسريب تسجيل صوتي له، يقول فيه إن رئيس البلاد "لا يعلم شيئا عن الاقتصاد".
وذكر هونشاروك على "فيسبوك": "قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس. هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام".
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