شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل بعد "إهانة الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا، الجمعة، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

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وتأتي استقالة رئيس الوزراء بعد أيام من تسريب تسجيل صوتي له، يقول فيه إن رئيس البلاد "لا يعلم شيئا عن الاقتصاد".

وذكر هونشاروك على "فيسبوك": "قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الرئيس. هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام".