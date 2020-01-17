شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأوكراني: لانستبعد أطلاق الصاروخ على الطائرة المنكوبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 قال وزير الخارجية الأوكراني أندريي ديشيتسيا: لا نستبعد إمكانية أن تكون إيران أطلقت الصاروخ على الطائرة المنكوبة عمدا وأضاف وزير الخارجية الأوكراني، أن وزير الخارجية الإيراني قال إنه مستعد لتسليم الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا بعد أن يفحصه فريق دولي. وتساءل وزير الخارجية الأوكراني: نريد أن نعلم من أعطى الأوامر بإطلاق الصاروخ على الطائرة في إيران.

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