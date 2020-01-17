التفاصيل كاملة ..أردوغان يقطع الكهرباء عن 3.5 مليون شخص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أكد كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن سياسات أردوغان تسببت فى انهيار الاقتصاد وتدهور مستوى المعيشة، لدرجة وجود أكثر من 4 ملايين مواطن تركي غير قادرين على سداد فواتير الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى وجود الملايين يحصلون على أجور ومعاشات تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور.



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وقال كيليتشدار أوغلو فى تصريحات نقلتها صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، أن هناك 8 ملايين و600 ألف شخص يحصلون على دخل شهري أقل من 673 ليرة تركية، وهناك 6 ملايين يحصلون على معاش تقاعد أقل من 2000 ليرة أي أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن هناك 647 ألف شخص يحصلون على معاش يتامى وطلاق شهريًا أقل من 1000 ليرة تركية.

ولفت إلى أن هناك زيادة سريعة كل عام في ضحايا سوء توزيع الدخل، موضحا أن أكثر من 2 مليون متقاعد يحصلون على معاش تقاعد أقل من الحد الأدنى للأجر، وأن التيار الكهربائي قطع عن أكثر من 3.5 مليون شخص خلال العام الماضي بسبب تعثر سداد فواتير الاستهلاك، كما لفت إلى أنه تم قطع الغاز الطبيعي عن 710 ألف أسرة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى أن قيمة الليرة التركية تراجعت منذ 2018، وسجل معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر الماضي 11.84 %، وفى نوفمبر سجل 10.56%.