خارجية إيران تدعو لعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية أن "بيان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي دعا فيه إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة غريب".
ودعت الخارجية الإيرانية دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى "عدم تحويل الأمر إلى قضية سياسية، كما دعتهم إلى السماح بمواصلة التعاون من دون خلق هوامش".
وأعربت الخارجية الأوكرانية عن "استغرابها بشدة لتصريحات وزير الخارجية الكندي، بينما أبدت إيران تعاونها السلس وبشكل أكبر من المتوقع مع وفود دول ضحايا الطائرة الأوكرانية".
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