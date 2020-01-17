علق امين الهئية القيادية في حركة الناصريين المستقلين ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التوليف والتأليف والتوظيف والواقع الحقيقي للطبقة السياسية في استنساخ ​الحكومة​ العتيدة لفيدرالية المذاهب و​الطوائف​، مشبها اياها بثعلب كان يتلطى بفيء جرف صخر ويعلّي صوته فصدق بأن قامته من النوع العالي فانهار الجرف و زال ظل الجرف الذي لطالما توهم بأنه ظله فذعر الثعلب ولم يبقَ له إلا أن يعلّي الصوت أكثر و ينشّز لعل ذاك الضجيج والجعجعة تحميه.

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدان عن فيدرالية المذاهب والطوائف: هي أشبه بثعلب لم يبقَ له إلا أن يعلّي الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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