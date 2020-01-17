الديمقراطي اللبناني: الإعتداء على الإعلاميين والمصوّرين مرفوض

استنكرت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني ببيان لها، الإعتداء المتكرّر على بعض الإعلاميين والصحافيين والمصوّرين أثناء قيامهم بواجبهم المهني وتغطيتهم للأحداث والتطورات في الساحات والطرقات.
واعتبرت المديريّة أنّ أيّ اعتداء سواء كان من المتظاهرين أو من عناصر تابعة لأجهزة أمنيّة على وسائل الإعلام هو أمر مرفوض، وعلى القضاء التحرّك لمحاسبة الفاعلين وحماية الإعلام من أفعال كهذه، معلنة تضامنها مع كل المعتدى عليهم.
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