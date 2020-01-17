الديمقراطي اللبناني: الإعتداء على الإعلاميين والمصوّرين مرفوض

استنكرت مديريّة الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ببيان لها، الإعتداء المتكرّر على بعض الإعلاميين والصحافيين والمصوّرين أثناء قيامهم بواجبهم المهني وتغطيتهم للأحداث والتطورات في الساحات والطرقات.

واعتبرت المديريّة أنّ أيّ اعتداء سواء كان من ​المتظاهرين​ أو من عناصر تابعة لأجهزة أمنيّة على وسائل الإعلام هو أمر مرفوض، وعلى ​القضاء​ التحرّك لمحاسبة الفاعلين وحماية الإعلام من أفعال كهذه، معلنة تضامنها مع كل المعتدى عليهم.