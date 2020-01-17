توقيف أحد أفراد عصابة سلب سيارات بقوة السلاح

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بتاريخ 10/10/2019، أقدمت عصابة مسلّحة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص على سلب سيارة أحد المواطنين بقوّة السّلاح والاعتداء عليه، وذلك في محلّة حوش الامراء-زحلة.
في حينه وخلال فترة وجيزة، تمّ توقيف اثنين منهم، فيما بقي الشخص الثالث فار ومتوارٍ عن الأنظار. نتيجةً للمتابعة الميدانيّة والاستقصاءات المكثفة التي استمرت لعدّة أسابيع، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة من تحديد مكان تواجد المشتبه به المذكور، الذي كان يبقى مسلّحاً بشكل دائم، ويتّخذ من عدّة أماكن ملجأً له، بحيث نصبت له كميناً محكماً، وأوقفته في محلّة برج البراجنة، ويدعى: - ح. ع. (مواليد 1994، لبناني)
بالتّحقيق معه اعترف بما نسب إليه، فضلاً عن قيامه بالعديد من عمليّات السّلب، وسرقة السيّارات، كما عُثر بحوزته على مسدس حربي.
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