النشرة: مسيرة راجلة جابت شوارع حاصبيا وطالبت بمحاكمة المسؤولين

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأنه نظم طلاب مدارس حاصبيا الرسمية والخاصة بمشاركة من الناشطين من حراك حاصبيا والعرقوب مسيرة راجلة انطلقت من خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا وطافت شوارع حاصبيا حاملين الاعلام اللبنانية ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مؤكدين على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين من هم نظيفي الأكف لمحاسبة الفاسدين الذين اوصلوا لبنان واللبنانيين سيما الطبقات الفقيرة منهم إلى هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما حملوا السياسات المالية المتبعة من حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ما وصفوه بسياسة الذل والفار المودعين الصغار وأصحاب الدخل المحدود.
وقد جاء ذلك بمواكبة من القوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.
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