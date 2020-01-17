النشرة: مسيرة راجلة جابت شوارع حاصبيا وطالبت بمحاكمة المسؤولين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه نظم طلاب مدارس حاصبيا الرسمية والخاصة بمشاركة من الناشطين من حراك حاصبيا و​العرقوب​ مسيرة راجلة انطلقت من خيمة الاعتصامات في باحة السراي الشهابية وسط حاصبيا وطافت شوارع حاصبيا حاملين الاعلام ال​لبنان​ية ورددوا هتافات تطالب بمحاكمة المسؤولين وإعادة ​الأموال المنهوبة​ إلى خزينة ​الدولة​ مؤكدين على الإسراع في تشكيل ​حكومة​ جديدة من الاختصاصيين من هم نظيفي الأكف لمحاسبة الفاسدين الذين اوصلوا لبنان واللبنانيين سيما الطبقات الفقيرة منهم إلى هذه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة كما حملوا السياسات المالية المتبعة من حاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ ما وصفوه ب​سياسة​ الذل والفار المودعين الصغار وأصحاب الدخل المحدود.

وقد جاء ذلك بمواكبة من ​القوى الأمنية​ من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والامن وتسهيل حركة المواطنين.