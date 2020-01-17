أبو سليمان: لم ولن أقوم بأي صفقات ولا أقبل بأي اتفاق بالتراضي

اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​كميل أبو سليمان​ الى ان احدى الصحف نشرت مقالا بعنوان: "​الضمان الاجتماعي​ مهدد: صفقة المعلوماتية مرشحة للتمديد"، استخدمت فيه عبارة "صفقة كركي - ابو سليمان" في محاولة سافرة لتشويه النهج الشفاف والقانوني الذي اعتمدته في ​الحكومة​ و​وزارة العمل​، وذلك في معرض الحديث عن قضية توقف الشركة المشغلة للمعلوماتية (IDS) في الضمان الاجتماعي عن العمل.

وأوضح ابو سليمان أنه "كما ذكر المقال، ان الخلاف بين ادارة الضمان الاجتماعي والشركة المذكورة أدى الى تعطل جزء من المكننة وخدمات للمشتركين، وحرصا مني على استمرار العمل بالمرفق العام وتسيير أعمال المضمونين، أقدمت على حض المعنيين من إدارة الضمان وبعض أعضاء مجلس الادارة الى حل القضية وتحمل مسؤولياتهم بصفتي وزير وصاية على ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​. لذلك دعيت الى اجتماع في مقر وزارة العمل بتاريخ 15/1/2020 لم يقتصر على المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ كما ادعى المقال، بل ضم أيضا أعضاء من مجلس ادارة الضمان مخالفين لرأي الدكتور كركي في هذا الموضوع. الحل الذي اقترحته يقضي ​التمديد​ لفترة قصيرة جدا لشركة IDS الى حين إجراء مناقصة شفافة على أساس دفتر شروط جديد تعده لجنة مصغرة من مجلس ادارة الضمان بمساعدة فريق تقني من وزارة العمل وخبير معلوماتي مستقل، يتضمن الحل المقترح تدريب الشركة الحالية والشركة التي سترسي عليها المناقصة لموظفي الضمان المعنيين على البرامج المعتمدة وتسليمهم اياها، اذ لا يمكن لأي شركة أن تستأثر بالبرامج المعلوماتية الخاصة بالضمان الاجتماعي. يعود القرار بالموافقة على الحل المقترح او عدمه لمجلس الادارة. انسجاما مع موقفي المبدئي والدائم في مجلس الوزراء وفي وزارة العمل برفض أي اتفاقيات بالتراضي وأي مناقصة مفصلة على حجم أحد، شددت في الاجتماع على ضرورة اعتماد دفتر شروط محترف وشفاف"، معتبرا ان "الادعاء بأنني أجريت صفقة خصوصا في موضوع لم يطلع عليه إلا قبل 48 ساعة هو ادعاء باطل ورمي الاتهامات بحقي جزافا أمر معيب ولا يستحق الرد لفقدانه أي أساس من الصحة".

وراى انه "كان الأجدى بكاتبة المقال، ومن باب أبسط قواعد المهنية، الاتصال المباشر بي للاستفسار عن الأمر قبل نشر المقال".