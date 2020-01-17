النشرة: توتر في القليعات وإحراق منازل على خلفية مقتل اشخاص بالعبدة صباحا

افادت معلومات لـ"النشرة" عن توتر في القليعات عكار وإحراق منازل.
وكان صباحا قتل شخصان وجرح آخر بعدما أطلق أشخاص النار من داخل سيارة مسرعة عند مستديرة ببنين - العبدة. القتيلان هما علي.ع الذي صودف وجوده في المكان وهو من بلدة ببنين، والآخر من آل مصطف وجريح، كلاهما من بلدة القليعات في سهل عكار.
وقد أقدم اهل القتيل على إحراق منازل القاتل وأقرباءه في بلدة القليعات فيما تشهد المنطقه حالة توتر وغليان، والمنازل التي احترقت تعود للمواطنين: "أ.العلي" و"ف.العلي" و"ر.العلي" و"خ.العلي" و"أ .العلي".
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