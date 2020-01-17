النشرة: توتر في القليعات وإحراق منازل على خلفية مقتل اشخاص بالعبدة صباحا

افادت معلومات لـ"النشرة" عن توتر في ​القليعات​ عكار وإحراق منازل.

وكان صباحا قتل شخصان وجرح آخر بعدما أطلق أشخاص النار من داخل ​سيارة​ مسرعة عند مستديرة ​ببنين​ - ​العبدة​. القتيلان هما علي.ع الذي صودف وجوده في المكان وهو من بلدة ببنين، والآخر من آل مصطف وجريح، كلاهما من بلدة القليعات في ​سهل عكار​.

وقد أقدم اهل القتيل على إحراق منازل القاتل وأقرباءه في بلدة القليعات فيما تشهد المنطقه حالة توتر وغليان، والمنازل التي احترقت تعود للمواطنين: "أ.العلي" و"ف.العلي" و"ر.العلي" و"خ.العلي" و"أ .العلي".