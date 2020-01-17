بستاني: وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

اشارت وزيرة الطاقة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ندى بستاني​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه استكمالاً لخطوة استيراد ​الدولة​ لمادتي ​البنزين​ و​المازوت​، وقّعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت ​النفط​ باستيراد ​الغاز​ المنزلي الى ​لبنان​، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالي 4 أشهر.

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