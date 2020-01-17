انطلاق تصوير “ذا فويس سينيور”.. وهذه تفاصيل أولى نسخة عربية منه

كشف برنامج “ذا فويس” العالمي، في نسخته العربية، عن تفاصيل الموسم الأول من منافسات “ذا فويس سينيور”، الذي تشارك فيه أصوات تجاوز عمرها الستين سنة.

وأكد البلاغ الرسمي للبرنامج، الذي توصل به “اليوم24″، الأخبار، التي راجت حول أعضاء لجنة تحكيمه، وهم، المغربية سميرة سعيد، واللبنانيان ملحم زين، ونجوى كرم، والمصري هاني شاكر.

ويتولى تقديم البرنامج كل من ياسر السقاف، وأنابيلا هلال، اللذين يرافقان المشتركين خلف الكواليس، وعلى المسرح، خلال كل مراحل البرنامج.

ومن الواضح في “ذا فويس سينيور” أنه اقتصر على وجود حلقتين فقط من المرحلة الأولى “الصوت وبس”، يختار فيها المدربون 4 أصوات، تنتقل للمرحلة الموالية، ويغني كل منها أغنية منفردة، وصولا إلى الحلقة الأخيرة، حيث يتم تتويج أحلى صوت.

وكان الفنان المغربي الصويري، قد تلقى دعوة للمشاركة في البرنامج باعتبار سنه، لكنه اعتذر، حسب تصريحه لـ”اليوم24″، واعتبر المشاركة في البرنامج موضوعا مؤجلا يمكن أن يحصل مستقبلا.