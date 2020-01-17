أتى حريق، أمس الخميس، في إقليم شفشاون، على مساحة شاسعة من غابة سيدي عبد الحميد، مخلفا حالة من الاستنفار في صفوف عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من الوصول إلى مكان الحريق، وإخماده.
ورجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن يكون الحريق متعمدا، معتبرين أن برودة الطقس في المنطقة، لا يمكنها أن تسهم في اشتعال النيران، وانتشارها بشكل سريع.
ومن المنتظر أن تفتح عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر “شفشاون.. حريق يأتي على مساحات شاسعة من غابة “سيدي عبد الحميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.