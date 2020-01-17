“شفشاون.. حريق يأتي على مساحات شاسعة من غابة “سيدي عبد الحميد

أتى حريق، أمس الخميس، في إقليم شفشاون، على مساحة شاسعة من غابة سيدي عبد الحميد، مخلفا حالة من الاستنفار في صفوف عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من الوصول إلى مكان الحريق، وإخماده.

ورجح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن يكون الحريق متعمدا، معتبرين أن برودة الطقس في المنطقة، لا يمكنها أن تسهم في اشتعال النيران، وانتشارها بشكل سريع.

ومن المنتظر أن تفتح عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.