بسبب الشهب الاصطناعية.. لجنة التأديب تنزل بغرامات مالية في حق 4 أندية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، غرلمات مالية على 4 أندية تنتمي للقسم الأول من البطولة الاحترافية، وذلك بسبب استعمال جماهيرها الشهب الاصطناعية، ورمي القارورات على أرضية الملعب.
وتم تغريم فريق اتحاد طنجة مبلغ 50 ألف درهما، بسبب استعمال جمهوره الشهب الاصطناعية، التي تسببت في توقيف مباراته أمام مضيفه المفرب التطواني، لمدة دقيقة واحدة،
في المقابل غرمت اللجنة “الماط” مبلغ 20 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وهي الغرامة ذاتها التي فرضتها على فريق الجيش الملكي، للسبب نفسه، خلال لقاء الفريق “العسكري” بضيفه يوسفية برشيد.
وأصدرت لجنة التأديب غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق سريع واد زم، بسبب رمي جماهيره القارورات على أرصية الملعب في مباراة السريع والفتح الرباطي.
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