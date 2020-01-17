«اختفاء» شباط من البرلمان ومضيان يقول إنه يبعث شواهد طبية

حميد شباط في قائمة النواب الأكثر تغيبا منذ بداية الدورة التشريعية الحالية. هذا ما أكدته الجريدة الرسمية لمجلس النواب، إذ بلغ عدد مرات غيابه منذ افتتاح الدورة ثلاث عشرة مرة متتالية بشكل غير مبرر، أي أنه غاب عن جميع الجلسات العامة وأشغال اللجان الداخلية للمجلس.

من جانبه، أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في حديثه لـ«أخبار اليوم»، أن الفريق يتوصل بشواهد طبية من شباط لتبرير غيابه، وزاد: «القانون الداخلي لمجلس النواب يسمح للنواب بالغياب بسبب المرض». وعند سؤاله عن تواصل الحزب مع شباط بهذا الشأن، رفض الجواب قائلا: «ليس هناك ما أقوله في هذا الموضوع».

ووفق ما جاء في القانون الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس سيقتطع عدد أيام الغياب غير المبرر من التعويضات المالية التي يحصل عليها شباط مقابل عمله البرلماني. ورغم أن المادة 105 من النظام الداخلي للمجلس تسمح للبرلمانيين بالغياب بسبب الإجازة المرضية، فإن حالة شباط، الذي قرر الاستقرار خارج المغرب، تثير الكثير من التساؤلات حول حقيقة وضعيته، وما إن كان في حالة «فرار» خوفا من ملاحقة ما.