اعتقال “كومسير” كان يعيد ترويج “الكوكايين” الذي يتم حجزه في الحملات الأمنية!

أحالت المصالح الأمنية بسوق السبت، أمس الخميس، عميد شرطة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، في حالة اعتقال، بعد إيقافه بتهمة ترويج وحيازة المخدرات القوية “الكوكايين”.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد وجهت للشرطي تهمة ترويج وحيازة المخدرات القوية “الكوكايين” التي يتم الحجز عليها في الحملات الأمنية بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن فرقة وطنية خاصة هي من تكلفت بالتحقيق في الملف حيث جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة.

هذا وقررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال متابعة “الكوميسير” في حالة اعتقال وإيداعه بالسجن المحلي ببني ملال.