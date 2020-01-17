طقس الجمعة.. بارد مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس باردا نسبيا خلال الصباح و الليل، بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية، وستظهر كالعادة بعض السحب المنخفضة و الكتل الضبابية المحلية بالقرب من السواحل الشمالية وذلك خلال الليل و الصباح.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب الى صافية فوق كافة أرجاء المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، ومن الشمال وأحيانا من الشرق بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04- و 02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس, ما بين 02 و07 درجات بالجنوب-الشرقي للبلاد والسايس و السهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بمنطقة سوس، والواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى، وداخل الاقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و 16 درجة بالسواحل الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، وما بين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي، والسايس، والساحل المتوسطي، والسواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وستكون ما بين 20 و 25 درجه بالسهول، ومنطقة سوس، و بالاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية و بوجدور.