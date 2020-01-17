تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، مجموعة من الصور التي تظهر زيارة وفد من متظاهري ومعتصمي وناشطي وصحفيي كربلاء المرجع السيستاني في المستشفى. وفي ادناه الصور:

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من متظاهري كربلاء يزور المرجع السيستاني في المستشفى.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.