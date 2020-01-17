العقيدي.. عراقية تسعى للإطاحة بأكثر نواب الكونغرس الأمريكي إثارة للجدل

هربت سراً من العراق في ثمانينات القرن الماضي نحو الولايات المتحدة، وعملت في مهن إعلامية عدة من أبرزها مراسلة صحافية في البيت الأبيض ومقدمة برامج سياسية في قناة السومرية الفضائية، كما سبق أن ترشحت «إلكترونياً» لعضوية الحكومة العراقية في منصب الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء بغداد، قبل أن يظهر اسمها من جديد في وسائل الإعلام الأمريكية هذه المرة مرشحة لدخول الكونغرس الأمريكي.
وأطلقت داليا حملتها عبر الإعلام والإنترنت لإزاحة عمر من مقعدها في مجلس النواب معتبرة أن كل ما تقوم به النائبة ذات الأصل الصومالي هو «نشر الكراهية والعنصرية في الولايات المتحدة».
في مقابلة لها مع صحفية «نيويورك بوست» قالت داليا إنها بدأت فعلاً التحرك لمنافسة إلهان عمر في مقاطعة «مينيابوليس» التي تنتمي إليها النائبة الحالية في انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن السكان المحليين أعربوا لها عن امتعاضهم من الدور الذي تقوم به إلهان مؤكدين أنها لا تمثلهم.
وتنتمي داليا إلى الحزب الجمهوري وغردت عبر حسابها على تويتر استعداداً للانتخابات المقبلة في نوفمبر قائلة "إنه وقت الدفاع عن أمريكا أترشح للكونغرس لأننا لسنا منقسمين كما تريد إلهان عمر واليسار المتطرف أن نصدق، أترشح لنكون أقرب من بعضنا البعض".
واستعرضت في الفيديو مسيرتها من لاجئة إلى إعلامية وناشطة مجتمعية في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تسعى لتجنيب الولايات المتحدة تبعات الخطاب السياسي الذي تدافع عنه إلهان عمر.
وبالعودة إلى مسيرة داليا، نجد أنها سبق أن ترشحت لمنصب في الحكومة العراقية في عام 2018 بعد فتح باب الترشح لكافة المواطنين العراقيين "إلكترونياً"، متقدمة حينها لوظيفة «المتحدث باسم الحكومة».
وفي لقاء إعلامي حينها أكدت داليا، أنها تسعى لأن تكون أول سيدة ناطقة باسم الحكومة العراقية، مشددة على أنه من الجميل أن تحتل امرأة هذا المنصب، فتغير الصورة النمطية المأخوذة عن العراق في بعض الأوساط العالمية، وفق حديثها آنذاك مع موقع «العربية».
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