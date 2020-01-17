العقيدي.. عراقية تسعى للإطاحة بأكثر نواب الكونغرس الأمريكي إثارة للجدل

بهذه المسيرة تسعى داليا العقيدي، (51 عاماً) إلى الإطاحة بإحدى أكثر نواب الكونغرس الأمريكي إثارة للجدل، حيث يتعلق الأمر هنا بالنائبة الديمقراطية إلهان عمر.

وأطلقت داليا حملتها عبر الإعلام والإنترنت لإزاحة عمر من مقعدها في مجلس النواب معتبرة أن كل ما تقوم به النائبة ذات الأصل الصومالي هو «نشر الكراهية والعنصرية في الولايات المتحدة».



في مقابلة لها مع صحفية «نيويورك بوست» قالت داليا إنها بدأت فعلاً التحرك لمنافسة إلهان عمر في مقاطعة «مينيابوليس» التي تنتمي إليها النائبة الحالية في انتخابات نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن السكان المحليين أعربوا لها عن امتعاضهم من الدور الذي تقوم به إلهان مؤكدين أنها لا تمثلهم.

وتنتمي داليا إلى الحزب الجمهوري وغردت عبر حسابها على تويتر استعداداً للانتخابات المقبلة في نوفمبر قائلة "إنه وقت الدفاع عن أمريكا أترشح للكونغرس لأننا لسنا منقسمين كما تريد إلهان عمر واليسار المتطرف أن نصدق، أترشح لنكون أقرب من بعضنا البعض".