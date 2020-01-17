الجيش الأمريكي يروج لقدراته الجوية في الشرق الأوسط 'فيديو'

نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يعطي لمحة عن القوة الجوية التي تتمتع بها القيادة في منطقة الشرق الأوسط من المعدات إلى القواعد.
جاء ذلك في مقطع فيديو مدته تقل عن دقيقتين، نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والتحالف، وردع الخصوم الإقليميين".
. @USAFCENT هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة ، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة . و #التحالف ، وردع الخصوم الإقليميين pic.twitter.com/xeHWnRU7N7
Advertisements— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) January 16, 2020
وتمثل الرد الإيراني على اغتيال سليماني بإطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق والتي تأوي عسكريين أمريكيين، في حين تتوعد طهران بما تصفه "إنهاء النفوذ الأمريكي الخبيث في منطقة غرب آسيا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.