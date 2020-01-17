الجيش الأمريكي يروج لقدراته الجوية في الشرق الأوسط 'فيديو'

. @USAFCENT هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة ، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة . و #التحالف ، وردع الخصوم الإقليميين pic.twitter.com/xeHWnRU7N7

— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic)

يشار إلى أن مقطع الفيديو هذا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص حالة توتر وتأهب بلغت ذروتها عقب العملية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتمثل الرد الإيراني على اغتيال سليماني بإطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق والتي تأوي عسكريين أمريكيين، في حين تتوعد طهران بما تصفه "إنهاء النفوذ الأمريكي الخبيث في منطقة غرب آسيا".