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الجيش الأمريكي يروج لقدراته الجوية في الشرق الأوسط 'فيديو'

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نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يعطي لمحة عن القوة الجوية التي تتمتع بها القيادة في منطقة الشرق الأوسط من المعدات إلى القواعد.

جاء ذلك في مقطع فيديو مدته تقل عن دقيقتين، نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، بتعليق قالت فيه: "هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة والتحالف، وردع الخصوم الإقليميين".

 

— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic)

 

 

يشار إلى أن مقطع الفيديو هذا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص حالة توتر وتأهب بلغت ذروتها عقب العملية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتمثل الرد الإيراني على اغتيال سليماني بإطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق والتي تأوي عسكريين أمريكيين، في حين تتوعد طهران بما تصفه "إنهاء النفوذ الأمريكي الخبيث في منطقة غرب آسيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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