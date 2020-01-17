يؤم المرشد الإيراني علي خامنئي المصلين في صلاة الجمعة اليوم في طهران، لأول مرة منذ ثمان سنوات، ويخطب خطبة يصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".
وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتأتي خطبة المرشد الأعلى في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي خطبة المرشد الأعلى في خضم توتر سياسي وأمني هو الأشد منذ سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية ووسط احتجاجات داخلية على الأحوال الاقتصادية، إضافة إلى تداعيات سقوط الطائرة الأوكرانية.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مصيرية الخطبة، باعتبارها ستحدد ملامح سياسات النظام الإيراني خلال المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 2012 ..خامنئي يصعد المنبر ويلقي خطبة 'مصيرية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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