تنشر الخليج 365، أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً اليوم الجمعة بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 122.250
سعر شراء للدولار = 121.250
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.45دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 585.67 ليرة تركية
سعر برميل نفط خام برنت = 64.62 دولار
سعر شراء للدولار = 121.250
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 111.45دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.88 دولار
سعر أونصة الذهب عالمياً 1555.27 $
سعر برميل نفط خام برنت = 64.62 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 58.54 دولار
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