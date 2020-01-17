وأضاف، أن "اداره المصرف حسب احكام الفقره ٣ نصت على تولي معاون مدير عام الدائرة او اقدم واكفء موظفيها لادارتها والسيد الدايني مركزه الوظيفي مدير اقدم في مصرف الرافدين مما يشكل تكليفه لادارة المصرف وهو من خارج التشكيل الاداري خرقا واضحا لاحكام القرار اعلاه واي ملف فساد يخص السيد الدايني فالامر متروك للقضاء".
وتظاهر العشرات من موظفيّ مصرف الرشيد، الاربعاء الماضي، امام مقر الادارة العامة للمصرف مطالبين بإقالة المدير العام رشاد وحيد، وفيما أعلن مصرف الرشيد، امس الخميس، استعداده لمواجهة اي اتهامات بالفساد، مطالبا "المحرضين" بعرض الادلة أمام القضاء والرأي العام .
كانت هذه تفاصيل خبر متظاهرو مصرف الرشيد :المدير الحالي من خارج التشكيل الاداري وتكليفه خرقا للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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