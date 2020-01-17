متظاهرو مصرف الرشيد :المدير الحالي من خارج التشكيل الاداري وتكليفه خرقا للقانون

وقالت التنسيقيه في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ردا على ماجاء ببيان المدير العام المنتهيه وكالته السيد رشاد خضير نود ان نوضح ان مطالب المتظاهرين تمركزت حول الخرق الواضح والصريح للفقره ٣ من القرار ٣٨٠".وأضاف، أن "اداره المصرف حسب احكام الفقره ٣ نصت على تولي معاون مدير عام الدائرة او اقدم واكفء موظفيها لادارتها والسيد الدايني مركزه الوظيفي مدير اقدم في مصرف الرافدين مما يشكل تكليفه لادارة المصرف وهو من خارج التشكيل الاداري خرقا واضحا لاحكام القرار اعلاه واي ملف فساد يخص السيد الدايني فالامر متروك للقضاء".

وتظاهر العشرات من موظفيّ مصرف الرشيد، الاربعاء الماضي، امام مقر الادارة العامة للمصرف مطالبين بإقالة المدير العام رشاد وحيد، وفيما أعلن مصرف الرشيد، امس الخميس، استعداده لمواجهة اي اتهامات بالفساد، مطالبا "المحرضين" بعرض الادلة أمام القضاء والرأي العام .