اليوم.. العراق يواجه الامارات في بطولة آسيا لكرة اليد

وسيواجه اسود الرافدين، المنتخب الإماراتي، حيث سيخوض المباراة تحت مقولة اكون او لا أكون، لان الفوز وحدة سينقل المنتخب الوطني إلى دور الثمانية حيث سيتبقى له مباراة أخيرة سهلة على الورق مع منتخب هونك كونك والذي تعرض لخسارة كبيرة في أولى مبارياته أمام المنتخب الإماراتي.وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت بغداد.

يذكر ان العراق استهل مشواره في البطولة امس الخميس، بمواجهة صاحبة الأرض الكويت وخسر بنتيجة 25-22.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الكويت والامارات وهونغ كونغ.