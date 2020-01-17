إصابة 5 فلسطينيين خلال اقتحام سلطات الاحتلال ساحات الأقصى

أصيب 5 فلسطنيين، الجمعة، خلال اقتحام العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، ساحات المسجد المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ"العين الإخبارية"، إن 5 مصلين على الأقل أصيبوا في اعتداء الشرطة الإسرائيلية، وتم تقديم العلاج لهم في عيادات الأقصى.

وأضاف المسؤول -الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية- أن عناصر الشرطة الإسرائيلية أجبروا المصلين على مغادرة المسجد، وفرضت لاحقا قيودا على الدخول إلى المسجد من خلال تواجدها على البوابات الخارجية للمسجد.

وأكد عدد من شهود العيان لـ"العين الإخبارية" أن اقتحام الأعداد الكبيرة من عناصر شرطة الاحتلال لساحات المسجد في الساعة المبكرة من الصباح، أظهر أن الشرطة قد أعدت سلفا للاقتحام.

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وأوضح شهود العيان أن آلاف المصلين خرجوا من الصلاة وهم يسبحون ويهللون، ولكن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد وانهالوا على المصلين بالضرب دون اعتبار لوجود أطفال أو نساء وكبار السن.

وكان آلاف الفلسطينيين من سكان القدس وضواحيها قد تداعوا لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى للجمعة الثانية على التوالي، مؤكدين أن صلاتهم في الأقصى هي سبيلهم للرد على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين فيه.

من جانبها، أقرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي -في بيان- باقتحام عناصرها لساحات المسجد الأقصى وتفريق المصلين، بزعم "انتهاك النظام في المكان".





وكانت آخر إحصائيات أكدت أن نحو 30 ألف مستوطن قاموا باقتحام المسجد الأقصى خلال عام 2019، وتصاعد عمليات الاعتقال وإبعاد المصلين باستخدام القوة عن المسجد.



