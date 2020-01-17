أبرز بنود الاتفاق الذي تسعى إدارة ترامب لإبرامه مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المبعوث الأمريكي الخاص لملف إيران برايان هوك عن أبرز بنود الاتفاق الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إليه مع إيران. وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أن أي اتفاق جديد سيشمل أيضاً برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز الرهائن. وتابع: "سيتم تسليم الاتفاق لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح (معاهدة دولية)". ولكن في ظل ما نراه من ممارسات للنظام الإيراني، السؤال: هل تلتزم إيران بمعاهدة دولية؟

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