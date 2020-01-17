انفجار عربة صغيرة تابعة للسفارة الأمريكية ببغداد دون أضرار

جانب من آثار قصف صاروخي قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، الجمعة، عن أن عربة صغيرة محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية تعرضت لهجوم في مدنية المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر، طبقا لوسائل إعلام عراقية، إن عبوة صوتية انفجرت على عجلة "عربة صغيرة" محملة بمواد لوجستية تابعة للسفارة الأمريكية في بغداد لدى مرورها على الطريق الدولي في المثنى دون وقوع أضرار.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

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ومنذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض المصالح الأمريكية في العراق، وخصوصاً القواعد العسكرية، لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنّها أي جهة.

لكنّ واشنطن حمّلت مسؤوليتها لكتائب حزب الله العراقي، التي دعت القوات العراقية إلى الابتعاد عن أماكن تواجد القوات الأمريكية.

واقتحم عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، مؤخرا، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الجناح المسلح للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي وقيادات أخرى في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي.