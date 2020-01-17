استقالة رئيس الوزراء الأوكراني من منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي جونتشاروك، الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال جونتشاروك، في حسابه على "فيسبوك": "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط".

وتابع: "لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا بالرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الأوكراني أوليكي هونشاروك قدم خطاب استقالة وسيدرسه الرئيس زيلينسكي.

يذكر أن جونتشاروك هو سياسي ومحام، يبلغ من العمر 36 عاما وتولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس/آب 2019. وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.