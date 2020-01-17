العربية.. ‏خامنئي مهددا واشنطن: لم ولن تستطيعوا ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

قال المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، قبل قليل، في خطبة الجمعة لأول مرة منذ ثمانى سنوات، مخاطبا الولايات المتّحدة لم ولن تستطيعوا ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران.

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ويأتى ذلك فى وقت تواجه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الجنرال قاسم سليمانى، فى غارة جوية أمريكية فى 3 يناير الجارى، تلاا إسقاط الحرس الثورى الإيرانى طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

وتعتبر صلاة الجمعة فى طهران المنبر التقليدى لنشر رسالة النظام للأتباع والإعلام والبيروقراطية الحكومية، وتتم عملية إعداد الخطب فى جميع المدن الإيرانية من قبل مكتب مركزى تحت إشراف خامنئى، يدعى "مجلس التنسيق لأئمة الجمعة"، وذلك وفقًا لتقرير نشرته العربية.

وكانت المرة الأخيرة التى ألقى فيها خامنئى خطبة فى صلاة الجمعة فى عام 2012، وذلك رداً على بيان الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووى الإيراني، ورد خامنئى فى ذلك الوقت بأن "التهديد بالحرب سيكون مكلفًا بالنسبة لأميركا، وستكون تكلفتها عشرة أضعاف".