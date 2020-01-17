خامنئى يلقى خطبة الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

ينتظرالشعب الإيرانى، اليوم الجمعة، حدث لا يتكرر كثيرًا بعد سلسلة من الأزمات التى تعرضت لها طهران خلال الأسابيع الماضية، حيث من المقرر أن يؤم المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى، صلاة الجمعة، اليوم، فى طهران، وذلك لأول مرة منذ ثمانى سنوات، ويأتى ذلك فى وقت تواجه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثورى الجنرال قاسم سليمانى، فى غارة جوية أمريكية فى 3 يناير الجارى، تلاها إسقاط الحرس الثورى الإيرانى طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

وقبل ساعات من خطبته المنتظرة، نشر خامنئى، صورة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، تظهر فيها يده وهو يضع المصحف الشريف فى جلبابه، وعلق عليها: "صدق القرآن.. صدقوا القرآن واعتبروا أن وعد القرآن هو وعد الصدق والحقيقة.. لا يوجد شىء أكثر وضوحًا من هذا.. وبالتأكيد الله يكون فى عون أى شخص يدعم الدين والمذهب".