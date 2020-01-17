- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران ترفض تحول حادث الطائرة الأوكرانية لـ“قضية سياسية“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الجمعة، الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية بـ“تجنب تحويل الأمر إلى قضية سياسية“، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.
وأمس الخميس، ذكرت خمس دول توفي لها مواطنون عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي، أنه يتعين على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا وحذرت من أن العالم يراقب طريقة تعاملها مع الأمر.
وطالبت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر في لندن عقب اجتماع مسؤولين من الدول الخمس إيران بإجراء ”تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف يمكن للدول المكلومة الاطلاع عليه“.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترفض تحول حادث الطائرة الأوكرانية لـ“قضية سياسية“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.