إيران ترفض تحول حادث الطائرة الأوكرانية لـ“قضية سياسية“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الجمعة، الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية بـ“تجنب تحويل الأمر إلى قضية سياسية“، بحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء.

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وأمس الخميس، ذكرت خمس دول توفي لها مواطنون عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي، أنه يتعين على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا وحذرت من أن العالم يراقب طريقة تعاملها مع الأمر.

وطالبت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا في بيان صدر في لندن عقب اجتماع مسؤولين من الدول الخمس إيران بإجراء ”تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف يمكن للدول المكلومة الاطلاع عليه“.