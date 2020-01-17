شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تقديم استقالته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 أعلن رئيس الوزراءالأوكراني، أليكسى جونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وكتب جونتشاروك فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تسلمت منصبى من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لى مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أى شك فى احترامنا وثقتنا فى الرئيس، فقد كتبت استقالتى وسلمتها إليه، مع الحق فى عرضها على البرلمان".

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