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رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تقديم استقالته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

رئيس وزراء أوكرانيا يعلن تقديم استقالته

الخليج 365

 

أعلن رئيس الوزراءالأوكراني، أليكسى جونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وكتب جونتشاروك فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "تسلمت منصبى من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لى مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أى شك فى احترامنا وثقتنا فى الرئيس، فقد كتبت استقالتى وسلمتها إليه، مع الحق فى عرضها على البرلمان".

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